Banco Central dos Emirados Árabes Unidos mantém taxa básica de juros em 3,65%

ABU DHABI, 17 de junho de 2026 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos manteve em 3,65% a taxa básica aplicada à Facilidade de Depósito Overnight (ODF, na sigla em inglês).

A decisão foi tomada após o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, anunciar a manutenção da taxa de juros paga sobre saldos de reservas (IORB).

A autoridade monetária emiradense também decidiu manter a taxa cobrada para empréstimos de liquidez de curto prazo junto ao banco central em 50 pontos-base acima da taxa básica para todas as linhas permanentes de crédito.

A taxa básica, atrelada à taxa de juros sobre saldos de reservas do Federal Reserve, serve como principal referência da política monetária dos Emirados Árabes Unidos e estabelece um piso efetivo para as taxas de juros de curto prazo praticadas no mercado monetário do país.