Emirados Árabes Unidos destacam visão cultural como país convidado de honra na Feira Internacional do Livro de Pequim

PEQUIM, 18 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos iniciaram nesta quinta-feira (18/06) sua participação como país convidado de honra da 32ª Feira Internacional do Livro de Pequim, no Centro Nacional de Convenções da China, na capital chinesa, entre 17 e 21 de junho.

A participação é organizada conjuntamente pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Pequim e pelo Ministério da Cultura, sob o tema “Sociedade e Pessoas”, que reflete a visão do país de colocar o ser humano no centro da experiência cultural e destaca a profundidade da Parceria Estratégica Abrangente entre as nações.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China, Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, inaugurou o pavilhão principal do país, a Casa dos Emirados Árabes Unidos, na presença do subsecretário do Ministério da Cultura, Mubarak Al Nakhi, além de autoridades emiradenses e chinesas.

Durante visita ao pavilhão, o ministro da Cultura, xeique Salem bin Khalid Al Qasimi, afirmou que a participação ocorre em um momento em que o conhecimento assume importância crescente como recurso estratégico e fator essencial para o desenvolvimento e a competitividade.

Segundo ele, os Emirados Árabes Unidos mantêm o compromisso de investir na construção de um ecossistema integrado de conhecimento que estimule a criatividade e a inovação e ofereça um ambiente favorável à produção e à circulação de conteúdo nos níveis regional e internacional.

O ministro ressaltou que esses esforços contribuem para fortalecer a identidade nacional, preservar o patrimônio cultural e ampliar sua presença no cenário cultural global.

Salem bin Khalid Al Qasimi acrescentou que as feiras do livro deixaram de ser apenas espaços de exposição de publicações e passaram a desempenhar um papel central como fóruns globais de intercâmbio de ideias e reflexão sobre as transformações nos setores editorial e do conhecimento.

“Dessa perspectiva, a participação dos Emirados Árabes Unidos na Feira Internacional do Livro de Pequim oferece uma oportunidade para apresentar a experiência nacional na construção de um setor cultural e de conhecimento avançado, divulgar a identidade nacional e seus valores de abertura, tolerância e convivência, além de fortalecer a presença do país nos debates internacionais sobre o futuro da cultura e da economia do conhecimento”, afirmou.

O ministro destacou ainda que os Emirados Árabes Unidos continuam a desenvolver políticas e iniciativas culturais que consolidam a cultura e o conhecimento entre as prioridades nacionais de desenvolvimento, ampliam a contribuição do setor cultural para a economia, melhoram a qualidade de vida e apoiam a formação de uma sociedade capaz de inovar e produzir conhecimento, preservando ao mesmo tempo a identidade nacional como um dos pilares fundamentais do processo de desenvolvimento e modernização do país.

Durante a visita, o ministro percorreu as diferentes áreas do pavilhão dos Emirados Árabes Unidos e conheceu as exposições apresentadas por instituições culturais e acadêmicas participantes. Ele também recebeu informações sobre as principais publicações e iniciativas culturais nacionais exibidas no evento.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos na China, Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, afirmou que a participação do país como convidado de honra da feira representa um marco importante nas relações entre os Emirados Árabes Unidos e a China, que continuam a se fortalecer em diversas áreas.

Segundo ele, a participação reflete a convicção compartilhada pelos dois países de que a cultura e o conhecimento desempenham papel fundamental na aproximação entre os povos e na abertura de novas oportunidades de cooperação humana e criativa.

“Ela reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer sua presença cultural global e promover o intercâmbio intelectual e literário com diferentes culturas e civilizações”, afirmou.

O embaixador acrescentou que a escolha dos Emirados Árabes Unidos como convidado de honra é resultado de anos de esforços culturais e diplomáticos conduzidos pela embaixada do país em Pequim em cooperação com parceiros chineses.

Segundo Al Hammadi, a participação dá continuidade aos resultados alcançados no último ano por meio da realização de eventos culturais e literários conjuntos e do lançamento de iniciativas voltadas ao diálogo e ao intercâmbio de conhecimento. Essas ações ampliaram a visibilidade da cultura emiradense junto ao público chinês e abriram novas oportunidades de cooperação entre instituições culturais dos dois países.

O embaixador também destacou que a presença dos Emirados Árabes Unidos na feira reflete uma visão nacional que considera a cultura, o conhecimento e a criatividade pilares fundamentais do desenvolvimento sustentável e da economia do futuro.

“As indústrias culturais e criativas deixaram de ser apenas uma atividade cultural. Hoje, são motores do desenvolvimento econômico e social, além de fontes de inovação e produção de conhecimento. Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos continuam a apoiar criadores, editoras e produtores de conteúdo, ao mesmo tempo que consolidam sua posição como plataforma global de criatividade e intercâmbio cultural e como ponto de conexão entre culturas e civilizações por meio da literatura, das artes e do conhecimento”, acrescentou.