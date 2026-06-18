Petróleo cai com sinais de redução das tensões no Oriente Médio

SINGAPURA, 18 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo recuaram após a recente alta provocada pelos temores de interrupções no fornecimento no Oriente Médio. Investidores acompanham sinais de redução das tensões na região e de normalização do tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 89 centavos, ou 1,12%, para US$ 78,66 por barril.

Já os contratos do petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuaram 98 centavos, ou 1,28%, para US$ 75,81 por barril.