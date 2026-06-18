Emirados Árabes Unidos ocupam 5º lugar em ranking global de competitividade, destaca Mohammed bin Rashid

DUBAI, 18 de junho de 2026 (WAM) – O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, afirmou que os Emirados Árabes Unidos continuam avançando em sua trajetória de desenvolvimento sob a liderança do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e consolidando sua posição como modelo global de competitividade e excelência em diversos setores.

“O IMD World Competitiveness Yearbook 2026 nos coloca na 5ª posição global, em 1º lugar em desempenho econômico, em 1º lugar em 21 indicadores, incluindo burocracia e capacidade de adaptação das políticas governamentais, e entre os cinco primeiros colocados em 67 indicadores”, afirmou Mohammed bin Rashid.

O dirigente acrescentou que os esses resultados são fruto de uma visão nacional, de instituições capazes e de equipes que atuam e entregam resultados em todos os setores. "Para nós, competitividade não é uma posição em um ranking a ser perseguida, mas um padrão que estabelecemos diariamente. É isso que eleva a qualidade de vida da nossa população, conquista a confiança do mundo e confirma que os Emirados Árabes Unidos seguem avançando de forma consistente rumo a um futuro de maior prosperidade e liderança.”

Mohammed bin Rashid afirmou que os Emirados Árabes Unidos continuarão a fortalecer sua posição como destino preferencial para investidores, polo de atração de talentos e ambições globais e parceiro para empreendedores e inovadores. Segundo ele, os resultados demonstram a força e a capacidade de adaptação do modelo de desenvolvimento do país.

O desempenho dos Emirados Árabes Unidos no IMD World Competitiveness Yearbook 2026, publicado pelo Centro Mundial de Competitividade do Instituto Internacional para Desenvolvimento Gerencial (IMD), em Lausanne, na Suíça, coloca o país entre os dez primeiros colocados em 118 indicadores e entre os cinco melhores em 67 critérios e subindicadores.

O país ficou em primeiro lugar mundial em 21 indicadores, com destaque para burocracia, capacidade de adaptação das políticas governamentais, emprego, experiência internacional, cultura nacional, sistema de valores e qualidade do transporte aéreo.

Os Emirados Árabes Unidos também alcançaram a segunda posição mundial em confiança dos cidadãos na inteligência artificial, criação de empresas, participação feminina no Parlamento e gestão urbana.

O país ficou em terceiro lugar em imagem internacional, acesso da sociedade à inteligência artificial, receitas do turismo, exportações de bens e infraestrutura energética. Em eficiência governamental, investimentos empresariais em inteligência artificial e ambiente jurídico e regulatório, ocupou a quarta posição.

Os resultados refletem os avanços alcançados pelos Emirados Árabes Unidos em áreas como mercado de trabalho, inovação, transformação digital, infraestrutura, educação e políticas públicas, reforçando sua posição competitiva nos cenários regional e global.

O IMD World Competitiveness Yearbook é uma das principais referências internacionais para a avaliação da competitividade nacional. A edição de 2026 analisou 70 economias com base em dados estatísticos e pesquisas de opinião realizadas junto à comunidade empresarial internacional para medir a capacidade dos países de administrar seus recursos e gerar prosperidade sustentável.

O levantamento é estruturado em quatro pilares principais: desempenho econômico, eficiência governamental, eficiência empresarial e infraestrutura. Ao todo, reúne 20 subfatores e 342 critérios de competitividade que abrangem dimensões econômicas, administrativas e sociais.