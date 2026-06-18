Emirados Árabes Unidos e Bélgica destacam cooperação após extradição de três procurados pela Justiça belga

ABU DHABI, 18 de junho de 2026 (WAM) – O ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, e a ministra da Justiça da Bélgica, Annelies Verlinden, conversaram por telefone nesta quinta-feira (18/06) sobre a extradição de três pessoas procuradas pelas autoridades belgas.

Os indivíduos eram alvo de notificações vermelhas da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação com grupos criminosos transnacionais organizados.

As extradições ocorreram com base em decisões e sentenças emitidas pelas autoridades judiciais competentes dos Emirados Árabes Unidos, em conformidade com o tratado de extradição firmado entre os Emirados Árabes Unidos e a Bélgica.

Os dois ministros afirmaram que as extradições refletem o compromisso comum com o Estado de Direito, o fortalecimento da cooperação judicial internacional e o combate ao crime organizado transnacional, especialmente aos delitos ligados à lavagem de dinheiro e ao tráfico ilícito de drogas.

Eles também destacaram a importância da operação, que, segundo ambos, demonstra a solidez da parceria jurídica e judicial entre os dois países e o compromisso mútuo de garantir que acusados de crimes graves sejam levados à Justiça.

Al Nuaimi reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação judicial bilateral com a Bélgica. O ministro destacou a importância da colaboração internacional no combate ao crime organizado transnacional, no enfrentamento da lavagem de dinheiro e na responsabilização de envolvidos em crimes financeiros, contribuindo para o fortalecimento da segurança, da estabilidade e do Estado de Direito nos níveis regional e internacional.

Por sua vez, Verlinden agradeceu às autoridades emiradenses pelos esforços contínuos para fortalecer a cooperação judicial entre os dois países. A ministra elogiou a atuação das autoridades judiciais e policiais dos Emirados Árabes Unidos durante todas as etapas do processo de extradição e afirmou que a operação representa um exemplo bem-sucedido de cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional.