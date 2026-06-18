Representante dos Emirados Árabes Unidos lidera delegação em reunião do Fórum Global de Combate ao Terrorismo

BRUXELAS, 18 de junho de 2026 (WAM) – O enviado do ministro das Relações Exteriores para o combate ao extremismo e ao terrorismo, Maqsoud Kruse, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 26ª reunião do Comitê de Coordenação do Fórum Global de Combate ao Terrorismo (GCTF, na sigla em inglês), em Bruxelas.

O encontro discutiu os rumos futuros do fórum no momento em que a iniciativa completa 15 anos, oferecendo aos países-membros a oportunidade de trocar opiniões sobre formas de garantir a continuidade e a eficácia de suas atividades. As discussões abordaram a estrutura interna do grupo, suas áreas de atuação, o impacto de seus trabalhos e seu modelo de governança.

Os participantes também destacaram a importância de coordenar esforços antes da nona revisão da Estratégia Global das Nações Unidas de Combate ao Terrorismo, prevista para ocorrer durante a quarta Semana de Combate ao Terrorismo da ONU, no fim de junho.

Durante sua intervenção, Kruse anunciou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de destinar 500 mil euros (US$ 575 mil) ao fórum em 2027, além de contribuições anuais de US$ 300 mil a partir de 2028.

Kruse reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o fortalecimento dos esforços internacionais de combate ao extremismo e ao terrorismo em todas as suas formas por meio de parcerias multilaterais.

Segundo ele, a cooperação entre os países e as entidades das Nações Unidas é essencial para enfrentar desafios atuais, incluindo o combate ao financiamento de grupos terroristas, o enfrentamento de narrativas extremistas e o uso de tecnologias emergentes e inteligência artificial por organizações extremistas e terroristas.

Os copresidentes do fórum, representados pela União Europeia e pelo Egito, além de outros países participantes, elogiaram a contribuição anunciada pelos Emirados Árabes Unidos e agradeceram o papel desempenhado pelo país no fortalecimento das discussões voltadas ao aprimoramento das atividades do GCTF.

Os Emirados Árabes Unidos são membros fundadores do Fórum Global de Combate ao Terrorismo, uma plataforma multilateral informal criada em 2011 para apoiar os esforços das Nações Unidas e complementar a Estratégia Global de Combate ao Terrorismo da organização.

O fórum busca fortalecer a cooperação internacional no combate ao terrorismo e na prevenção do extremismo por meio da elaboração de boas práticas, do fortalecimento de capacidades nacionais e da troca de experiências entre os países.

Os Emirados Árabes Unidos também abrigam o Hedayah, Centro Internacional de Excelência para o Combate ao Extremismo Violento, sediado em Abu Dhabi desde sua criação, em 2012. O Hedayah é reconhecido como a primeira instituição criada no âmbito do Fórum Global de Combate ao Terrorismo.