Emirados Árabes Unidos seguem com resposta humanitária emergencial para vítimas de terremoto nas Filipinas

MANILA, 18 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos deram continuidade ao apoio às vítimas do terremoto na província de Sarangani, nas Filipinas, como parte de uma resposta humanitária emergencial.

Nesse contexto, a equipe de resposta dos Emirados Árabes Unidos, na presença do embaixador do país nas Filipinas, Mohamed Obaid Salem Al Qatam Alzaabi, distribuiu cerca de 700 cestas básicas e 500 galões de água potável a famílias afetadas pelo desastre, em coordenação com as autoridades locais.

O plano de resposta para as próximas etapas prevê a distribuição de mais de 20 mil cestas de alimentos e 20 mil galões de água potável para atender às necessidades da população atingida e ajudar as famílias a se recuperar dos impactos do terremoto.

A equipe emiradense também realizou visitas de campo a diversas áreas afetadas para avaliar diretamente as condições e as necessidades humanitárias da população, com o objetivo de direcionar a assistência de forma mais eficaz.

A ação reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de manter seu papel humanitário no apoio a populações afetadas por desastres naturais em diferentes partes do mundo e de reforçar os valores de solidariedade e cooperação internacional.