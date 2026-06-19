Ouro recua e caminha para a terceira semana seguida de perdas com fortalecimento do dólar

CAPITAIS, 19 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do ouro caminhavam para a terceira semana seguida de perdas nesta sexta-feira (19/06), após recuarem mais de 1%, pressionados pela valorização do dólar.

O ouro à vista caía 1,1%, para US$ 4.163,93 por onça-troy, às 3h38 GMT. Os contratos futuros do ouro para entrega em agosto nos Estados Unidos recuavam 1,5%, para US$ 4.181,20 por onça-troy.

A prata à vista caía 2,2%, para US$ 64,36 por onça-troy. A platina recuava 1,9%, para US$ 1.663,03, enquanto o paládio perdia 1,6%, para US$ 1.258,04.