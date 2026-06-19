Prefeita filipina elogia ajuda dos Emirados Árabes Unidos a vítimas de terremoto

GENERAL SANTOS, Filipinas, 19 de junho de 2026 (WAM) – A prefeita de General Santos, Lorelie Pacquiao, elogiou a assistência humanitária emergencial prestada pelos Emirados Árabes Unidos às vítimas do terremoto que atingiu o sul das Filipinas. Segundo ela, o apoio reflete os valores humanitários do país e ajuda a aliviar o sofrimento das famílias afetadas, além de atender suas necessidades básicas.

Pacquiao fez as declarações durante reunião com a equipe de resposta dos Emirados Árabes Unidos enviada às Filipinas para acompanhar a situação e prestar assistência às comunidades atingidas pelo terremoto.

“A atuação dos Emirados Árabes Unidos demonstra de forma constante o compromisso do país em ajudar pessoas necessitadas em diferentes partes do mundo, apoiando comunidades em momentos de dificuldade e diante de desastres”, afirmou.

A prefeita acrescentou que a população filipina valoriza o apoio prestado pelos Emirados Árabes Unidos neste momento. “Essa ajuda humanitária não se limita ao fornecimento de alimentos, medicamentos e itens essenciais. Ela também oferece segurança e esperança às famílias afetadas e contribui para aliviar o sofrimento das crianças que viveram momentos difíceis em consequência do terremoto, do medo, das perdas e dos danos causados a residências e instalações”, disse.