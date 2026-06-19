Hamdan bin Zayed afirma que Emirados Árabes Unidos mantêm apoio a refugiados e deslocados

ABU DHABI, 19 de junho de 2026 (WAM) – O representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Crescente Vermelho dos Emirados, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, têm defendido de forma constante as causas dos refugiados e seguem comprometidos com o apoio a comunidades deslocadas em todo o mundo.

Hamdan bin Zayed afirmou que os Emirados Árabes Unidos adotam uma abordagem abrangente para as questões relacionadas a refugiados e deslocados, baseada no desenvolvimento de soluções inovadoras para reduzir os impactos humanitários e de desenvolvimento causados pelo deslocamento forçado. Segundo ele, essa estratégia também busca enfrentar as causas do problema por meio do apoio a comunidades vulneráveis e da promoção de iniciativas voltadas ao fortalecimento da segurança, da estabilidade, da paz, da convivência e da fraternidade humana.

Por ocasião do Dia Mundial do Refugiado, celebrado anualmente em 20 de junho, Hamdan bin Zayed afirmou que as iniciativas pioneiras dos Emirados Árabes Unidos para promover a inclusão e a autonomia dos refugiados complementam os esforços internacionais destinados a reduzir as dificuldades enfrentadas por essa população e contribuir para melhores condições de vida.

Nesse contexto, a autoridade destacou as iniciativas da xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para Maternidade e Infância, da Fundação para o Desenvolvimento da Família e presidente honorária do Crescente Vermelho dos Emirados, voltadas à melhoria das condições de vida de refugiados por meio do Fundo Xeica Fatima para Mulheres Refugiadas, criado por sua iniciativa.

O fundo tem fortalecido os esforços destinados à inclusão econômica, social e psicológica de mulheres refugiadas e promoveu avanços nos programas e projetos voltados às mulheres em comunidades em desenvolvimento.

O presidente do Crescente Vermelho dos Emirados afirmou que os esforços do país para melhorar a qualidade de vida dos refugiados estão fundamentados nos valores humanitários que os Emirados Árabes Unidos defendem há décadas. Segundo ele, essas ações buscam reduzir os efeitos do deslocamento forçado, ajudar refugiados a reconstruir suas vidas e apoiar comunidades anfitriãs por meio de projetos de desenvolvimento nas áreas de saúde, educação e necessidades básicas.

Hamdan bin Zayed também destacou a parceria estratégica entre o Crescente Vermelho dos Emirados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), responsável pela implementação de diversas iniciativas, programas e projetos em benefício de refugiados em diferentes partes do mundo. Segundo ele, essa cooperação contribuiu para ampliar significativamente os serviços oferecidos à população refugiada, especialmente nos setores de saúde e educação.

O dirigente também elogiou o papel desempenhado pelo Acnur no atendimento a milhões de refugiados e na melhoria de suas condições humanitárias.