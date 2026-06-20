Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista a aeroporto na capital do Níger

ABU DHABI, 20 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista contra o Aeroporto Internacional Diori Hamani, na capital do Níger, que deixou dezenas de mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação do país a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição permanente a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que buscam ameaçar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Níger pelo ataque, além de desejar rápida recuperação aos feridos.