Emirados Árabes Unidos ampliam ajuda humanitária a países afetados por desastres e crises

ABU DHABI, 20 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos ampliaram recentemente suas operações humanitárias em diversos países afetados por desastres naturais e emergências de saúde pública, com o envio de ajuda à Síria, às Filipinas, à República Democrática do Congo e a Uganda.

Por meio da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, o país prestou assistência emergencial a famílias afetadas pelas enchentes do rio Eufrates, na Síria, incluindo a distribuição de suprimentos de emergência e materiais de abrigo. Equipes em campo realizaram avaliações em coordenação com autoridades locais para identificar necessidades prioritárias e apoiar as comunidades atingidas.

Nas Filipinas, os Emirados Árabes Unidos deram continuidade às ações de socorro após o forte terremoto que atingiu o sul do país e deixou mortos, feridos e danos significativos à infraestrutura. A assistência incluiu a distribuição de alimentos e água potável. A próxima fase da operação prevê a entrega de mais de 20 mil cestas básicas e milhares de litros de água potável.

A prefeita de General Santos, Lorelie Pacquiao, elogiou o apoio humanitário dos Emirados Árabes Unidos e afirmou que a ajuda contribui para atender às necessidades imediatas das famílias e comunidades afetadas.

Os Emirados Árabes Unidos também apoiaram os esforços internacionais para conter surtos de ebola na África por meio de assistência às operações da Organização Mundial da Saúde na República Democrática do Congo e em Uganda. Em parceria com organizações internacionais, o país forneceu suprimentos médicos e apoio logístico destinados a fortalecer a capacidade de resposta local.

As ações mais recentes se somam a outras operações de ajuda realizadas neste ano, incluindo assistência a comunidades afetadas por enchentes na Malásia e em Moçambique e apoio humanitário a populações atingidas pela seca no Quênia.

Os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais doadores humanitários do mundo. Seus programas de assistência concentram-se em resposta a emergências, apoio à recuperação e cooperação com parceiros internacionais para ajudar comunidades vulneráveis e fortalecer a resiliência de regiões afetadas por crises.