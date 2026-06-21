Emirados Árabes Unidos enviam mais 786 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

GAZA, 21 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos deram continuidade aos esforços humanitários em apoio à população palestina na Faixa de Gaza por meio da Operação 'Chivalrous Knight 3'. Nesta semana, cinco comboios de ajuda entraram no território, reunindo 64 caminhões que transportaram 786 toneladas de alimentos e materiais de abrigo.

A equipe humanitária dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, continua a preparar e enviar assistência de forma permanente por meio de uma estrutura operacional destinada a atender às necessidades humanitárias da população palestina e garantir que os suprimentos cheguem aos beneficiários dentro da Faixa de Gaza.

Os comboios integram os esforços contínuos do país para aliviar o sofrimento da população afetada pelo conflito, por meio do fornecimento de itens essenciais e do apoio às famílias palestinas diante da atual situação humanitária.

A ajuda é distribuída em coordenação com as autoridades egípcias, contribuindo para manter o fluxo de assistência humanitária e de emergência para Gaza e reforçar a resposta às necessidades no terreno.

A operação reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de continuar apoiando o povo palestino e reflete a política humanitária do país de prestar assistência a populações afetadas por crises por meio do fornecimento de diferentes formas de ajuda humanitária e de emergência.