Emirados Árabes Unidos encerram participação como país convidado de honra na Feira Internacional do Livro de Pequim

PEQUIM, 21 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos concluíram sua participação como país convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Pequim 2026, realizada entre 17 e 21 de junho no Centro Nacional de Convenções da China, na capital chinesa. O evento reuniu mais de 1.700 expositores de 82 países e recebeu mais de 300 mil visitantes.

A Casa dos Emirados Árabes Unidos foi o principal espaço da participação do país na feira, oferecendo ao público uma experiência voltada à literatura emiradense, ao setor editorial, ao patrimônio cultural, à inovação e às indústrias culturais e criativas.

O pavilhão reuniu 30 expositores dos Emirados Árabes Unidos e apresentou mais de 469 publicações, destacando a produção cultural e editorial do país.

Ao longo do evento, o espaço sediou mais de 140 atividades culturais, incluindo apresentações de Al Ayyala, Al Sheela, arte da henna, a Casa do Café, tecelagem Al Sadu e gastronomia emiradense. A programação também contou com 23 debates, o lançamento de dois livros, duas sessões de autógrafos, apresentações artísticas, oficinas e atividades interativas.

Um dos destaques da participação foi a premiação do professor Mohamed Binhuwaidin, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade dos Emirados Árabes Unidos, que recebeu o 19º Prêmio Especial do Livro da China em reconhecimento à sua contribuição para o intercâmbio acadêmico, cultural e intelectual entre a China e o mundo árabe.

O espaço dedicado ao público infantil recebeu mais de 2 mil crianças e familiares durante a feira. Foram promovidas mais de 75 sessões de contação de histórias, além de atividades educativas e interativas voltadas ao incentivo à leitura e à divulgação da cultura emiradense.

A programação dos Emirados Árabes Unidos também se estendeu para além do recinto da feira, com apresentações de Al Ayyala em quatro importantes áreas comerciais de Pequim. As atividades atraíram milhares de visitantes e apresentaram ao público chinês uma das principais expressões do patrimônio cultural imaterial do país.

Segundo pesquisa realizada durante o evento, 98% dos visitantes da Casa dos Emirados Árabes Unidos avaliaram positivamente a experiência, enquanto 95,6% afirmaram que a participação ampliou seu conhecimento sobre o país e sua cultura.

A participação dos Emirados Árabes Unidos como convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Pequim 2026 representa mais um passo no fortalecimento da cooperação cultural entre os Emirados Árabes Unidos e a China e abre espaço para novas parcerias nas áreas de publicação, educação, tradução, inovação e indústrias criativas.