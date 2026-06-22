Pogačar conquista a Volta da Suíça pela equipe UAE Team Emirates-XRG

GENEBRA, 22 de junho de 2026 (WAM) – O esloveno Tadej Pogačar, da equipe UAE Team Emirates-XRG, conquistou o título geral da 89ª edição da Volta da Suíça após vencer a etapa final da prova, disputada em Villars-sur-Ollon.

Na subida decisiva de Villars-sur-Ollon, Pogačar conquistou sua terceira vitória de etapa na competição e garantiu o título da classificação geral em sua estreia na corrida suíça.

A Volta da Suíça foi marcada pelo domínio da UAE Team Emirates-XRG, que venceu quatro das cinco etapas da prova com Pogačar e seu companheiro de equipe Jhonatan Narváez. Além da conquista do esloveno, Brandon McNulty terminou a competição na sexta posição da classificação geral.

A quinta e última etapa ofereceu a Pogačar a oportunidade de consolidar a liderança, e o atual campeão mundial não desperdiçou a chance. Apesar da forte fuga que liderava a corrida, o esloveno manteve o objetivo de conquistar mais uma vitória de etapa.

A UAE Team Emirates-XRG assumiu o controle do pelotão na perseguição aos líderes e reduziu gradualmente a diferença. Com apoio da equipe Decathlon CMA CGM, o grupo foi alcançado nas proximidades da subida final.

Pogačar lançou o ataque decisivo a 8,2 quilômetros da chegada e começou a deixar os adversários para trás. Nos quilômetros finais da subida, apenas Lenny Martinez permanecia à sua frente.

A pouco mais de um quilômetro da chegada, o esloveno alcançou Martinez e acelerou imediatamente. Pogačar cruzou a linha de chegada com sete segundos de vantagem sobre o francês, garantindo tanto a vitória na etapa quanto o título da classificação geral. O ciclista encerrou a prova com mais de seis minutos e meio de vantagem sobre o segundo colocado na classificação geral.