Fundação discute medidas para proteger idosos contra abusos nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 22 de junho de 2026 (WAM) – A Fundação para o Desenvolvimento da Família promoveu uma mesa-redonda por ocasião do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre os direitos dos idosos e reforçar os esforços para proteger sua dignidade e bem-estar.

O encontro reuniu representantes de órgãos governamentais, instituições de saúde e entidades da área social, além de especialistas e parceiros estratégicos, para discutir a violência contra idosos, seus impactos psicológicos e sociais e formas de aprimorar a identificação precoce, a denúncia e a prevenção desses casos.

A diretora-geral da Fundação para o Desenvolvimento da Família, Maryam Mohammed Al Rumaithi, afirmou que os esforços para proteger os idosos e melhorar sua qualidade de vida seguem a visão humanitária da xeica Fatima bint Mubarak, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para Maternidade e Infância e presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Família.

Segundo ela, essa visão busca promover o respeito, o cuidado e a proteção das pessoas idosas, além de garantir sua participação ativa na sociedade.

Os participantes destacaram a importância de ampliar a conscientização sobre todas as formas de violência contra idosos, incluindo abusos psicológicos, sociais, financeiros e situações de negligência, além de reforçar a coordenação entre as instituições responsáveis para fortalecer mecanismos de proteção e serviços de apoio.

Os debates também ressaltaram a necessidade de ampliar parcerias e iniciativas de conscientização para promover um ambiente mais seguro e acolhedor e melhorar a qualidade de vida da população idosa.