Empresas dos Emirados Árabes Unidos com 50 ou mais funcionários têm até 30 de junho para cumprir metas de emiratização do primeiro semestre

DUBAI, 22 de junho de 2026 (WAM) – O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização dos Emirados Árabes Unidos reiterou que 30 de junho é o prazo final para que empresas do setor privado com 50 ou mais empregados cumpram as metas de emiratização previstas para o primeiro semestre de 2026.

Pelas regras do programa de emiratização, as empresas enquadradas devem ampliar em 2% ao ano o número de cidadãos emiradenses empregados em cargos qualificados. Desse total, 1% deve ser alcançado no primeiro semestre e o percentual restante até o fim do ano.

O ministério incentivou as empresas a utilizar a plataforma Nafis, que reúne candidatos emiradenses qualificados em diferentes áreas de atuação.

Segundo a pasta, as políticas de emiratização representam um dos pilares da estratégia econômica dos Emirados Árabes Unidos e continuarão entre as prioridades nacionais.

O ministério afirmou que a parceria com o setor privado é essencial para o avanço dessas políticas, para o fortalecimento da competitividade econômica e para a ampliação da participação dos cidadãos emiradenses no mercado de trabalho.

A pasta também manifestou confiança na capacidade das empresas de cumprir as metas estabelecidas diante da expansão contínua da economia e do crescimento dos diferentes setores produtivos do país.

As empresas com melhor desempenho na contratação de emiradenses continuarão a receber benefícios, incluindo participação no Clube de Parceiros da Emiratização, que oferece descontos de até 80% nas taxas cobradas pelo ministério e acesso prioritário a oportunidades de compras governamentais.

O ministério informou que começará a aplicar contribuições financeiras às empresas que não cumprirem as metas a partir de 1º de julho de 2026. O valor será de 10 mil dirhams (US$ 2,7 mil) por mês, ou 120 mil dirhams por ano (US$ 32,7 mil), para cada vaga que deixar de ser preenchida por um cidadão emiradense.

A pasta também alertou contra tentativas de manipular os indicadores de emiratização por meio de contratações fictícias, prática considerada uma infração grave às normas trabalhistas. Segundo o ministério, sistemas digitais e inspeções presenciais permitem identificar irregularidades, que serão tratadas de acordo com a legislação vigente.

O órgão orientou a população a denunciar possíveis violações por meio da central de atendimento, do aplicativo móvel ou do site oficial do ministério.