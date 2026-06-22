Empresas dos Emirados Árabes Unidos com 50 ou mais funcionários têm até 30 de junho para cumprir metas de emiratização do primeiro semestre

| 2 minutes read
Empresas dos Emirados Árabes Unidos com 50 ou mais funcionários têm até 30 de junho para cumprir metas de emiratização do primeiro semestre

DUBAI, 22 de junho de 2026 (WAM) – O Ministério de Recursos Humanos e Emiratização dos Emirados Árabes Unidos reiterou que 30 de junho é o prazo final para que empresas do setor privado com 50 ou mais empregados cumpram as metas de emiratização previstas para o primeiro semestre de 2026.

Pelas regras do programa de emiratização, as empresas enquadradas devem ampliar em 2% ao ano o número de cidadãos emiradenses empregados em cargos qualificados. Desse total, 1% deve ser alcançado no primeiro semestre e o percentual restante até o fim do ano.

O ministério incentivou as empresas a utilizar a plataforma Nafis, que reúne candidatos emiradenses qualificados em diferentes áreas de atuação.

Segundo a pasta, as políticas de emiratização representam um dos pilares da estratégia econômica dos Emirados Árabes Unidos e continuarão entre as prioridades nacionais.

O ministério afirmou que a parceria com o setor privado é essencial para o avanço dessas políticas, para o fortalecimento da competitividade econômica e para a ampliação da participação dos cidadãos emiradenses no mercado de trabalho.

A pasta também manifestou confiança na capacidade das empresas de cumprir as metas estabelecidas diante da expansão contínua da economia e do crescimento dos diferentes setores produtivos do país.

As empresas com melhor desempenho na contratação de emiradenses continuarão a receber benefícios, incluindo participação no Clube de Parceiros da Emiratização, que oferece descontos de até 80% nas taxas cobradas pelo ministério e acesso prioritário a oportunidades de compras governamentais.

O ministério informou que começará a aplicar contribuições financeiras às empresas que não cumprirem as metas a partir de 1º de julho de 2026. O valor será de 10 mil dirhams (US$ 2,7 mil) por mês, ou 120 mil dirhams por ano (US$ 32,7 mil), para cada vaga que deixar de ser preenchida por um cidadão emiradense.

A pasta também alertou contra tentativas de manipular os indicadores de emiratização por meio de contratações fictícias, prática considerada uma infração grave às normas trabalhistas. Segundo o ministério, sistemas digitais e inspeções presenciais permitem identificar irregularidades, que serão tratadas de acordo com a legislação vigente.

O órgão orientou a população a denunciar possíveis violações por meio da central de atendimento, do aplicativo móvel ou do site oficial do ministério.