Equipe dos Emirados Árabes Unidos avalia operações de ajuda no sul das Filipinas

MANILA, 22 de junho de 2026 (WAM) – A equipe de resposta dos Emirados Árabes Unidos visitou um abrigo que acolhe pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu a província de Sarangani, no sul das Filipinas, e inspecionou as operações de um hospital de campanha, além de avaliar as condições dos deslocados e identificar suas necessidades humanitárias mais urgentes.

A equipe acompanhou o funcionamento do hospital de campanha, analisou os serviços médicos prestados aos pacientes e avaliou as necessidades dos feridos e afetados para facilitar o envio rápido de assistência humanitária.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos nas Filipinas, Mohamed Obaid Al Qattam Al Zaabi, afirmou que a visita integra os esforços humanitários contínuos do país para apoiar as vítimas do terremoto e reflete a política adotada pelos Emirados Árabes Unidos de prestar assistência a populações afetadas por desastres e crises humanitárias.

Os Emirados Árabes Unidos diversificaram a ajuda destinada às vítimas do terremoto, com o fornecimento de alimentos, itens essenciais e assistência emergencial, como parte de sua contribuição aos esforços internacionais para reduzir os impactos humanitários provocados pelo desastre na província de Sarangani.