Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul discutem ampliar cooperação em energia nuclear e tecnologia

ABU DHABI, 22 de junho de 2026 (WAM) – O subsecretário para Assuntos de Energia e Petróleo do Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, Sharif Al Olama, recebeu em Abu Dhabi o ministro do Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul, Kim Jung-kwan, para discutir formas de ampliar a cooperação bilateral nas áreas de energia, energia nuclear, energias renováveis, inteligência artificial e tecnologias emergentes.

Durante o encontro, os dois lados reafirmaram a solidez da Parceria Estratégica Especial entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul e destacaram a usina nuclear de Barakah como um exemplo de cooperação internacional bem-sucedida.

As partes discutiram oportunidades para ampliar a colaboração a partir da experiência de Barakah, incluindo possíveis projetos em terceiros mercados, tecnologias nucleares avançadas e reatores modulares pequenos (SMRs, na sigla em inglês).

As conversas também abordaram o futuro da segurança energética global e a importância de manter sistemas energéticos resilientes e diversificados. Os dois lados destacaram o papel estratégico da parceria de longa data entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul no setor de energia e avaliaram oportunidades de ampliar a cooperação em desenvolvimento de petróleo e gás, refino, petroquímica, gás natural liquefeito (GNL) e projetos de infraestrutura energética.

Al Olama apresentou os planos dos Emirados Árabes Unidos para a transição energética, incluindo a meta de alcançar 22 gigawatts de capacidade instalada de energia renovável até 2031, a implantação de projetos de armazenamento de energia em baterias em larga escala e a manutenção de uma matriz energética equilibrada, combinando fontes renováveis, energia nuclear e fontes convencionais para garantir segurança e resiliência energética.

A reunião também discutiu o papel crescente da inteligência artificial no setor energético, especialmente em centros de dados e eficiência energética. O ministério apresentou iniciativas voltadas à sustentabilidade dos centros de dados, incluindo padrões de eficiência energética, soluções de resfriamento baseadas em inteligência artificial e ferramentas de planejamento para apoiar a expansão da infraestrutura digital.

Al Olama também apresentou a Aliança Global para Eficiência Energética (GEEA), destacando sua atuação na promoção da cooperação internacional, do intercâmbio de conhecimento, do desenvolvimento de projetos e da troca de políticas públicas entre governos, empresas de tecnologia e instituições financeiras.

“O sucesso da usina nuclear de Barakah demonstra o que os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul podem alcançar juntos. À medida que o setor energético global continua a evoluir, buscamos ampliar a cooperação em energia nuclear, energias renováveis, inteligência artificial, eficiência energética e tecnologias avançadas para fortalecer a segurança energética, impulsionar o crescimento econômico e promover um futuro mais sustentável”, afirmou Al Olama.

Kim Jung-kwan agradeceu a parceria mantida pelos Emirados Árabes Unidos e a hospitalidade recebida, especialmente durante os recentes acontecimentos na região, e reafirmou o compromisso da Coreia do Sul de ampliar a cooperação bilateral em setores estratégicos.

Ao final da reunião, os dois lados concordaram em manter a coordenação e explorar novas oportunidades de colaboração no âmbito da Parceria Estratégica Especial entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul, com foco em inovação, sustentabilidade e prosperidade de longo prazo.