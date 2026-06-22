Novas licenças para empresas em Abu Dhabi crescem 21% no primeiro trimestre

ABU DHABI, 22 de junho de 2026 (WAM) – A Autoridade de Registro de Abu Dhabi (ADRA, na sigla em inglês), órgão do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi responsável pelo desenvolvimento e pela regulamentação do setor empresarial, informou que o número de novas licenças econômicas emitidas no primeiro trimestre de 2026 aumentou 21% em relação ao mesmo período de 2025.

Segundo a autoridade, o crescimento no número de novas licenças em diferentes regiões e setores da economia reforça a atratividade do ambiente de negócios de Abu Dhabi para investimentos e sua capacidade de sustentar a expansão econômica apesar dos desafios enfrentados pela região nos últimos meses.

O número de licenças ativas no emirado cresceu 12% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com igual período do ano passado. As novas licenças econômicas avançaram 58% na região de Al Ain, 28% em Al Dhafra e 18% na cidade de Abu Dhabi.

As novas licenças comerciais registraram alta de 20%, enquanto as licenças profissionais cresceram 193%. Já as licenças para atividades de agricultura, pesca e pecuária aumentaram 5%.

O número de licenças industriais que passaram para a fase de produção cresceu 3% no primeiro trimestre. Ao todo, 34 novas instalações industriais entraram em operação plena nos três primeiros meses de 2026, contribuindo para os objetivos da Estratégia Industrial de Abu Dhabi ao fortalecer a produção local e a cadeia de abastecimento.

O subsecretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, Hamad Sayah Al Mazrouei, afirmou que o emirado continua demonstrando capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento e prosperidade em meio às mudanças nos cenários regional e global.

“Esses indicadores reafirmam a resiliência e a atratividade da economia de Abu Dhabi, além da eficácia das políticas e dos marcos regulatórios do emirado na construção de um setor empresarial dinâmico, adaptável e apoiado por cadeias de abastecimento eficientes”, disse.

Al Mazrouei acrescentou que o departamento mantém diálogo permanente com empresas, investidores e demais parceiros para aperfeiçoar políticas públicas e apoiar o setor privado, fortalecendo a competitividade da economia e consolidando Abu Dhabi como destino para talentos, empresas e investimentos. "Reafirmamos nosso compromisso de continuar aprimorando o ambiente de negócios para que empresas e empreendedores possam desenvolver todo o seu potencial e gerar valor de longo prazo para a economia", afirmou.

O primeiro trimestre de 2026 também registrou crescimento das licenças do programa Tajer Abu Dhabi, voltado a pequenos negócios, que avançaram 17%. As licenças para trabalhadores autônomos cresceram 261%, enquanto as licenças Mobdea, destinadas a empreendedores e profissionais criativos, aumentaram 15%.

As ofertas promocionais cresceram 2% e os anúncios comerciais avançaram 26%, refletindo a expansão da atividade econômica no emirado.

O diretor-geral da ADRA, Mohamed Munif Al Mansoori, afirmou que a autoridade seguirá acompanhando as transformações do setor empresarial para consolidar a posição de Abu Dhabi como destino para investimentos e empresas que buscam expandir suas operações, em linha com as prioridades estratégicas do emirado.

“Nos últimos meses, nossos esforços continuaram a fortalecer a estabilidade do mercado, proteger os direitos dos consumidores e garantir o bom funcionamento das cadeias de abastecimento. A cooperação das empresas contribuiu para assegurar a disponibilidade de bens e serviços, proteger os direitos dos consumidores e manter a continuidade das atividades econômicas. Continuaremos avançando em nossos esforços para oferecer o melhor ambiente possível de negócios e permitir que empreendedores aproveitem as capacidades, o potencial, a diversidade e o dinamismo da economia do emirado”, disse.