Dubai Humanitarian envia terceiro carregamento de ajuda para combater surto de Ebola na República Democrática do Congo

DUBAI, 22 de junho de 2026 (WAM) – Sob orientação do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, a Dubai Humanitarian (DXBH, na sigla em inglês) coordenou um terceiro transporte aéreo de ajuda humanitária para apoiar a resposta ao surto de ebola na República Democrática do Congo, em cooperação com a Direção-Geral da Comissão Europeia para Proteção Civil e Operações de Ajuda Humanitária (DG ECHO).

O voo partiu de Dubai e pousou em Entebbe, em Uganda, no domingo (21/06), transportando 76,2 toneladas de suprimentos humanitários destinados às comunidades afetadas na República Democrática do Congo.

A carga, transportada por uma aeronave da Dubai Royal Air Wing, incluía kits de higiene, biscoitos fortificados, tendas, dois veículos e materiais para apoiar sepultamentos seguros e dignos. Os itens foram mobilizados por integrantes da comunidade humanitária de Dubai, incluindo o Depósito Humanitário das Nações Unidas do Programa Mundial de Alimentos (WFP-UNHRD), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC).

O valor total da carga humanitária foi estimado em US$ 223.150, enquanto o transporte aéreo, fornecido pela Dubai Humanitarian, teve custo logístico estimado em US$ 270 mil.

O diretor-presidente e membro do conselho da Dubai Humanitarian, Giuseppe Saba, afirmou que a operação reflete o compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos e o apoio contínuo do governo de Dubai para viabilizar respostas rápidas em situações de crise. “Somos gratos pela forte coordenação com a União Europeia e pela cooperação de nossos parceiros, cujos esforços conjuntos tornam possível responder rapidamente a emergências e alcançar as comunidades que mais precisam de ajuda.”

Saba acrescentou que a organização permanece comprometida em apoiar seus integrantes e parceiros por meio de sua capacidade logística, de seus mecanismos de coordenação e da plataforma de cooperação que disponibiliza. “Facilitar a entrega rápida de assistência humanitária está no centro do nosso trabalho, especialmente em emergências complexas como a atual resposta ao surto de ebola.”

A operação amplia a coordenação estratégica entre a Dubai Humanitarian e a DG ECHO após a assinatura de um acordo administrativo entre as duas entidades em 2025. Por meio de sua rede de parceiros e de sua estrutura humanitária, a Dubai Humanitarian continua desempenhando papel relevante no apoio à entrega de assistência vital a populações vulneráveis em diferentes regiões do mundo.