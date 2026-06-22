Emirados Árabes Unidos condenam ataque a tiros em escola nas Filipinas

ABU DHABI, 22 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque a tiros em uma escola na cidade de Tacloban, nas Filipinas, que deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a firme condenação do país a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição a todas as formas de violência e extremismo que buscam ameaçar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo das Filipinas pelo ataque, além de desejar rápida recuperação aos feridos.