Liga Árabe escolhe Nabil Fahmy como novo secretário-geral

AMÃ, 23 de junho de 2026 (WAM) – O Conselho da Liga Árabe, reunido em nível ministerial na capital da Jordânia, aprovou na noite de segunda-feira (22/06) a nomeação de Nabil Fahmy como novo secretário-geral da organização para um mandato de cinco anos, com início em 1º de julho.

O conselho desejou sucesso a Fahmy no exercício de suas novas funções e manifestou confiança em sua experiência diplomática e em sua capacidade de fortalecer a cooperação entre os países árabes e enfrentar os desafios atuais da região.