Khaled bin Mohamed bin Zayed inaugura estação ferroviária de passageiros e acompanha lançamento da rede ferroviária dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, inaugurou a Estação Ferroviária de Passageiros de Mohamed bin Zayed City, em Abu Dhabi, e acompanhou a apresentação da rede ferroviária de passageiros dos Emirados Árabes Unidos, cuja operação está prevista para começar em 30 de setembro de 2026.

O xeique Khaled visitou as principais instalações e serviços da estação e analisou os sistemas de gestão de informações e os procedimentos de preparação operacional. O príncipe herdeiro também recebeu informações sobre a infraestrutura avançada da estação, os planos futuros de ampliação da capacidade, as medidas para facilitar o fluxo de passageiros nos horários de maior movimento e as soluções inteligentes e serviços desenvolvidos para garantir elevados padrões de eficiência operacional e atendimento.

Khaled bin Mohamed bin Zayed afirmou que o projeto ferroviário de passageiros reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de construir uma rede de transporte totalmente integrada, fortalecendo a conexão entre os emirados, apoiando o crescimento sustentável por meio do transporte eficiente de pessoas e mercadorias e criando novas oportunidades para investimentos, turismo e desenvolvimento urbano.

O príncipe herdeiro destacou ainda que o projeto representa um investimento estratégico que contribui para os Projetos dos 50, por meio da entrega de infraestrutura de padrão internacional, além de fortalecer o desenvolvimento abrangente do país, sua competitividade de longo prazo e sua posição no cenário global.

O xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires e presidente da Etihad Rail, afirmou que a rede ferroviária de passageiros representa um marco transformador para o sistema nacional de transporte dos Emirados Árabes Unidos ao incorporar tecnologias e inovações avançadas para oferecer um sistema de mobilidade moderno, seguro e altamente eficiente.

Segundo ele, as diferentes estações da rede, integradas a outros meios de transporte, reforçarão a conexão entre cidades e destinos estratégicos, além de proporcionar aos passageiros opções de deslocamento mais práticas e flexíveis, atendendo às necessidades da população e acompanhando o rápido crescimento urbano do país.

A entrada em operação da rede ferroviária de passageiros abre uma nova etapa no desenvolvimento da infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, conectando centros populacionais, polos econômicos e destinos turísticos em todo o país.

Uma fase operacional inicial dos serviços de passageiros entre Abu Dhabi e Fujairah começará na segunda-feira (30/06), reduzindo o tempo de viagem para apenas 1 hora e 45 minutos.

As estações de Dubai e Al Dhaid entrarão em operação com o lançamento oficial da rede em 30 de setembro. As estações de Al Dhafra serão inauguradas em 30 de dezembro. A rota ficará completa com a inauguração da Estação Ferroviária de Sharjah em 30 de março de 2027.

Como parte da próxima fase do projeto, serão realizados estudos de viabilidade para avaliar a expansão da rede ferroviária de passageiros para outros emirados, avançando na visão dos Emirados Árabes Unidos de estabelecer um sistema nacional de transporte totalmente integrado.

As tarifas da rota entre Abu Dhabi e Fujairah começarão em 55 dirhams (US$ 15) na classe Comfort e 120 dirhams (US$ 33) na classe Premium. A frota será composta por 13 trens, cada um com capacidade para até 400 passageiros. Os usuários poderão reservar viagens e comprar bilhetes por diferentes canais, incluindo o aplicativo e o site oficial da Etihad Rail, a partir desta segunda-feira (23/06).

O lançamento dos serviços ferroviários de passageiros ocorre menos de cinco anos após o anúncio do Programa Ferroviário dos Emirados Árabes Unidos, que inclui o projeto de transporte de passageiros e foi apresentado em 2021 como parte dos Projetos dos 50.

Segundo a Etihad Rail, a conclusão do projeto antes do prazo previsto demonstra a capacidade do país de executar grandes projetos nacionais de infraestrutura e de transformar estratégias de longo prazo em resultados concretos, criando novas oportunidades para cidadãos, empresas e investidores.

Os serviços ferroviários de passageiros serão operados pela Etihad Rail Passenger Services, uma joint venture entre a Etihad Rail e a Keolis, uma das principais operadoras de transporte de passageiros do mundo. A parceria combina experiência internacional em operações ferroviárias com capacidades nacionais de gestão de transporte para oferecer elevados padrões de serviço e uma experiência de viagem de padrão internacional.

As estações também contarão com cafés, restaurantes, lojas e marcas internacionais, além de opções de alimentação a bordo, com o objetivo de oferecer uma experiência integrada que combine conforto e conveniência para cidadãos, residentes, visitantes e investidores.

O Programa Ferroviário dos Emirados Árabes Unidos reflete a estratégia do país de desenvolver um sistema nacional integrado de transporte apoiado em três pilares: transporte de cargas, transporte ferroviário de passageiros e soluções integradas de mobilidade.

Em parceria com entidades do setor de mobilidade, a Etihad Rail continua desenvolvendo uma rede de transporte conectada que integra diferentes meios de deslocamento, fortalece a competitividade dos Emirados Árabes Unidos como centro global de logística e negócios, aumenta a eficiência das cadeias de abastecimento e melhora a conexão entre mercados locais e regionais por meio de soluções de transporte sustentáveis alinhadas à Estratégia Net Zero 2050 dos Emirados Árabes Unidos.