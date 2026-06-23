Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe delegação da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi no 50º aniversário da instituição

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA, na sigla em inglês), que celebra o 50º aniversário de sua criação.

O presidente parabenizou a delegação pela ocasião e expressou apreço pelos esforços realizados para consolidar a posição da ADIA entre as principais instituições de investimento do mundo. Mohamed bin Zayed também homenageou a geração pioneira responsável pela criação da autoridade e todos aqueles que contribuíram, com dedicação e visão, para seu crescimento e sucesso ao longo dos últimos 50 anos. O líder dos Emirados destacou o papel da ADIA no apoio à visão de desenvolvimento do país, classificando a instituição como um dos principais motores da diversificação econômica e do crescimento voltado para o futuro do país.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; além de outros xeiques e autoridades participaram da reunião.