Líderes dos Emirados Árabes Unidos expressam condolências ao emir do Qatar por vítimas de incidente em Ras Laffan

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pelas vítimas do incidente ocorrido em uma instalação industrial na zona de Ras Laffan, que deixou mortos e feridos. Mohamed bin Zayed também desejou rápida recuperação aos feridos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes de condolências ao emir do Qatar.