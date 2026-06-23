Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (23/06) o tenente-general Khaled Darraj Al-Shuraian, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait, no âmbito da cooperação militar entre os dois países.

A reunião abordou a cooperação e a coordenação militar entre os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, além de temas de interesse comum nas áreas de defesa e segurança. Os dois lados também trocaram opiniões sobre questões e acontecimentos relacionados aos assuntos militares e de segurança.

As duas partes destacaram a importância de fortalecer ainda mais a cooperação de forma a atender aos interesses comuns e contribuir para o reforço da segurança e da estabilidade na região.