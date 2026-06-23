Chefes das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait discutem cooperação militar

ABU DHABI, 23 de junho de 2026 (WAM) – O tenente-general Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, recebeu nesta terça-feira (23/06) o tenente-general Khaled Darraj Al-Shuraian, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Kuwait, como parte da cooperação militar em andamento entre os países.

Os dois lados discutiram formas de fortalecer e ampliar a cooperação militar bilateral, com o objetivo de elevar o nível de prontidão operacional e eficiência das forças armadas dos dois países e promover o intercâmbio de experiências e conhecimentos.