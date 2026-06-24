Petróleo amplia perdas e opera perto do menor nível desde março

TÓQUIO, 24 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (24/06), ampliando as perdas da semana e permanecendo próximos dos menores níveis em quase quatro meses, atingidos na sessão anterior.

Os contratos futuros do Brent caíam 37 centavos, ou 0,5%, para US$ 76,71 por barril às 0h43 GMT. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, recuava 36 centavos, ou 0,5%, para US$ 72,85 por barril.

Na terça-feira (23/06), os dois contratos de referência registraram queda de quase 1% e atingiram os menores níveis desde o início de março.