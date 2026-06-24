Equipe médica da Indonésia segue com atendimento a pacientes palestinos no Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos

AL ARISH, 24 de junho de 2026 (WAM) – A equipe médica da Indonésia continua prestando atendimento a pacientes palestinos no Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos, atuando ao lado de profissionais de saúde emiradenses em uma iniciativa que reflete o espírito de cooperação e integração entre as equipes participantes.

A equipe indonésia reúne médicos e especialistas de diversas áreas clínicas e cirúrgicas, incluindo ortopedia, cirurgia geral, anestesiologia, fisioterapia e enfermagem. Os profissionais atuam de forma integrada para oferecer serviços de saúde de acordo com os mais elevados padrões profissionais e humanitários.

Os integrantes da equipe médica da Indonésia manifestaram satisfação por participar da missão humanitária e afirmaram que o trabalho conjunto com os profissionais emiradenses representa uma experiência valiosa para a troca de conhecimentos e o fortalecimento da cooperação no atendimento a pacientes e feridos provenientes da Faixa de Gaza.

O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos também mantém iniciativas voltadas à criação de um ambiente de trabalho positivo para as equipes médicas, por meio de reuniões periódicas e programas de apoio ao bem-estar dos profissionais de saúde. Segundo a instituição, essas ações contribuem para fortalecer o espírito de equipe, reduzir a pressão relacionada ao trabalho e melhorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes.