Mohammed bin Rashid emite decreto sobre conselho da Corporação Imobiliária de Dubai presidido por Maktoum bin Mohammed

DUBAI, 24 de junho de 2026 (WAM) – Na qualidade de governante de Dubai, o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, emitiu o Decreto nº 16 de 2026 sobre o conselho de administração da Corporação Imobiliária de Dubai, presidido pelo xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai.

De acordo com o decreto, Hesham Abdullah Al Qassim ocupará o cargo de vice-presidente do conselho. Também integram o conselho Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini, Rashid Mohammed Rashid Al Mutawa, Shoaib Mir Hashem Khoory, Abdulaziz Mohammed Al Mulla e Rashed Ali bin Obood Al Falasi.

O decreto entra em vigor na data de sua emissão e será publicado no Diário Oficial.