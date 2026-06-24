Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe Secretário de Estado dos Estados Unidos em Abu Dhabi

ABU DHABI, 24 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que visita o país como parte de uma viagem pelo Oriente Médio.

Os dois lados analisaram a cooperação estratégica entre os países e discutiram formas de ampliar a coordenação em diversas áreas de interesse comum.

A reunião também abordou questões regionais e internacionais de interesse mútuo, com destaque para os desdobramentos no Oriente Médio. Nesse contexto, Mohamed bin Zayed e Marco Rubio ressaltaram a importância de fortalecer as bases da segurança, da estabilidade e de uma paz duradoura em toda a região.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de outras autoridades, participaram da reunião.