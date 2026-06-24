Universidade de Sharjah sobe 45 posições no ranking mundial QS de 2027

SHARJAH, 24 de junho de 2026 (WAM) – A Universidade de Sharjah (UoS, na sigla em inglês) subiu 45 posições no QS World University Rankings 2027 e passou a ocupar o 283º lugar no mundo, ante a 328ª colocação no ano anterior.

O avanço reflete melhorias em diversos indicadores, especialmente no número de citações por docente, além de ganhos em reputação acadêmica, reputação entre empregadores e rede internacional de pesquisa.

O reitor da universidade, Esameldin Agamy, atribuiu o resultado à visão do xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente da instituição, voltada ao fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, ao apoio ao corpo docente, à ampliação das parcerias internacionais e à produção científica alinhada a desafios de relevância local e global.

Agamy destacou o indicador de citações por docente como o principal avanço da universidade. Nesse critério, a instituição subiu 163 posições e alcançou o 199º lugar no mundo, refletindo o impacto de suas pesquisas na comunidade acadêmica internacional.

A universidade também avançou 47 posições em reputação acadêmica, chegando ao 393º lugar, e 14 posições em reputação entre empregadores, alcançando a 397ª colocação. Os dois indicadores são medidos por meio de pesquisas internacionais realizadas com acadêmicos e empregadores. Na categoria de redes internacionais de pesquisa, a instituição subiu 16 posições e passou a ocupar o 243º lugar.

No indicador de internacionalização, a Universidade de Sharjah manteve posição de destaque ao ocupar o 10º lugar mundial em proporção de docentes internacionais, cinco posições acima da edição anterior, refletindo sua capacidade de atrair talentos acadêmicos de diferentes países.

O QS World University Rankings, um dos principais referenciais internacionais de avaliação do ensino superior, analisou 8.808 instituições na edição de 2027 e publicou a classificação de 1.504 universidades de 106 países, incluindo 12 dos Emirados Árabes Unidos.