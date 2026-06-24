Emirates SkyCargo amplia operações de carga no Leste e Sudeste Asiático

DUBAI, 24 de junho de 2026 (WAM) – A Emirates SkyCargo anunciou a ampliação de suas operações de carga no Leste e Sudeste Asiático, com aumento do número de voos e de destinos para atender à crescente demanda por conexões entre polos industriais da região e mercados no Oriente Médio, África, Europa e Américas.

A companhia transportou mais de 439 mil toneladas de carga em voos cargueiros e de passageiros a partir de 12 mercados do Leste e Sudeste Asiático no ano fiscal de 2025/26, volume cerca de 5% superior ao registrado em 2024/25.

O vice-presidente sênior divisional da Emirates SkyCargo, Badr Abbas, afirmou que o Leste e o Sudeste Asiático são importantes polos industriais da economia mundial, com forte participação na produção de bens de alta tecnologia, na exportação de produtos perecíveis e nos fluxos globais de comércio eletrônico.

"Ao ampliar nossa rede de voos cargueiros e adicionar frequências em resposta à demanda dos clientes, oferecemos a conectividade necessária para que os exportadores transportem suas cargas de forma rápida e segura para mercados em todo o mundo", disse.

Abbas acrescentou que a Emirates SkyCargo oferece ampla flexibilidade por meio de voos cargueiros para 12 cidades da região e da capacidade de carga disponível nos porões das aeronaves de passageiros que operam em 25 destinos. "Todas as semanas, os clientes do Leste e Sudeste Asiático têm acesso a mais de 12 mil toneladas de capacidade de carga em toda a rede global da Emirates", completou.

Como parte da expansão, a Emirates SkyCargo dobrará a capacidade de transporte de carga para o Aeroporto de Narita, em Tóquio, aumentando de um para dois voos cargueiros semanais para atender aos setores automotivo, eletrônico e farmacêutico do Japão.

A empresa também ampliou para 37 o número de voos cargueiros semanais para Hong Kong, oferecendo maior flexibilidade aos clientes de um dos principais mercados exportadores da região. Na China Central, a companhia passou a operar três voos de carga por semana a partir de Zhengzhou, conectando o polo industrial da província de Henan a Dubai e a mercados internacionais.

Os voos do tipo partindo de Singapura foram retomados com uma frequência semanal para Dubai, via Mumbai, criando um importante corredor comercial na Ásia.

Em Taiwan, a empresa também dobrou a frequência dos voos cargueiros para Taipé, passando de um para dois voos semanais para atender à crescente demanda por embarques de produtos eletrônicos de alta tecnologia.

A companhia informou ainda que continua registrando forte demanda pelo voo cargueiro semanal para Bangcoc, que atende às exportações de produtos de tecnologia, perecíveis, artigos de moda e bens de consumo.

A Emirates SkyCargo também mantém quatro voos de carga semanais para Hanói, proporcionando aos exportadores vietnamitas acesso rápido a Dubai, ao Oriente Médio e a outros mercados internacionais, especialmente para o transporte de produtos perecíveis e outras mercadorias estratégicas.

Além da rede de cargueiros, a empresa utiliza a capacidade de carga das aeronaves de passageiros de fuselagem larga da Emirates, oferecendo soluções de alta frequência e grande capacidade por meio de mais de 320 voos semanais em todo o Leste e Sudeste Asiático.

O portfólio de produtos especializados da Emirates SkyCargo inclui o Emirates Vulnerable, para o transporte seguro de produtos eletrônicos de alto valor e lançamentos comerciais; o Emirates Fresh, destinado a alimentos perecíveis e produtos frescos; o Emirates Pharma, voltado ao transporte de medicamentos; e o Emirates Vital, para materiais utilizados em ensaios clínicos e pesquisas em bioinovação.

A Emirates SkyCargo também participa da Air Cargo China 2026, maior feira asiática de transporte aéreo de cargas e logística, realizada entre esta terça-feira (24/06) e quinta-feira (26/06). Os visitantes podem conhecer as soluções e serviços da empresa no estande W5.329.