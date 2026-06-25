Abdullah bin Zayed recebe ligação da secretária de Relações Exteriores do Reino Unido

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação de Yvette Cooper, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido.

Durante a conversa, os dois lados discutiram as sólidas relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido e formas de fortalecê-las ainda mais em benefício dos interesses comuns.

As autoridades também analisaram as perspectivas de cooperação bilateral em diversos setores voltados à promoção do desenvolvimento sustentável e da prosperidade dos dois países.

Abdullah bin Zayed destacou a profundidade da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido, bem como o compromisso compartilhado de aproveitar todas as oportunidades para ampliar essa cooperação em benefício e prosperidade dos povos das duas nações amigas.

Abdullah bin Zayed e Yvette Cooper também discutiram a situação geral na região, os desdobramentos mais recentes e formas de reforçar os esforços internacionais para promover a segurança e a estabilidade nos âmbitos regional e global.