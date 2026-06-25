Petróleo amplia queda com alívio das preocupações sobre oferta; Brent recua para US$ 73,34 por barril

WASHINGTON, 25 de junho de 2026 (WAM) – Os preços do petróleo continuaram em queda nesta quinta-feira (25/06), aproximando-se dos níveis registrados antes do conflito, em meio ao alívio das preocupações com a oferta global.

Os contratos futuros do Brent para agosto recuavam 40 centavos, ou 0,54%, para US$ 73,34 por barril às 0h04 GMT. Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, caía 27 centavos, ou 0,38%, para US$ 70,07 por barril.

Na quarta-feira (24/06), os dois contratos de referência registraram fortes perdas. O Brent caiu mais de US$ 3 por barril, enquanto o WTI recuou cerca de US$ 3 no fechamento do mercado, com a redução das preocupações em relação à oferta.