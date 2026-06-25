Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Eslovênia pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente da Eslovênia, Nataša Pirc Musar, pelo Dia Nacional do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes para Nataša Pirc Musar e ao primeiro-ministro, Janez Janša, pela data.