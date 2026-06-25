Ministro do Interior preside reunião do Conselho de Chefes de Polícia

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, presidiu uma reunião do Conselho de Chefes de Polícia na sede do ministério.

O conselho analisou as prioridades para a próxima etapa de desenvolvimento do sistema de segurança, em linha com as diretrizes do governo dos Emirados Árabes Unidos para a adoção de modelos de inteligência artificial agêntica, com o objetivo de ampliar a eficiência operacional, a qualidade dos serviços e a preparação das forças policiais para os desafios do futuro.

A reunião também abordou os indicadores estratégicos de desempenho do primeiro trimestre de 2026, além das metas e dos planos operacionais para os diferentes setores policiais, reforçando os esforços contínuos para elevar o desempenho institucional.

O conselho reafirmou o compromisso de desenvolver um sistema policial proativo, orientado por inteligência, que fortaleça a posição dos Emirados Árabes Unidos como referência mundial em segurança pública e reflita a visão do país para um futuro baseado no conhecimento e em tecnologias avançadas.