Khaled bin Mohamed bin Zayed acompanha lançamento do Dar al Funoon Abu Dhabi, que será um dos maiores complexos para artes do espetáculo da região

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, acompanhou o lançamento do projeto Dar al Funoon Abu Dhabi (Casa das Artes), que será construído nas proximidades do Distrito Cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi.

Com inauguração prevista para 2030, o complexo será um dos maiores e mais avançados centros de artes do espetáculo da região e oferecerá programação artística ao longo de todo o ano.

O projeto contará com uma sala multifuncional para espetáculos com mais de 2 mil lugares, um anfiteatro ao ar livre com capacidade para 3,5 mil espectadores, um teatro-estúdio com 400 lugares e um espaço para apresentações de jazz com 250 lugares, totalizando mais de 6 mil assentos. O complexo receberá produções artísticas de destaque internacional, oferecendo experiências culturais para públicos locais, regionais e internacionais.

Khaled bin Mohamed bin Zayed analisou os planos do projeto e recebeu informações sobre a concepção arquitetônica do Dar al Funoon Abu Dhabi, as etapas de desenvolvimento e construção, além das instalações e recursos tecnológicos projetados de acordo com os mais elevados padrões internacionais para receber grandes produções artísticas.

O príncipe herdeiro afirmou que o investimento em infraestrutura cultural é parte fundamental da visão de desenvolvimento abrangente de Abu Dhabi, que reconhece o papel das artes na melhoria da qualidade de vida, no fortalecimento dos valores de abertura e diálogo cultural e na aproximação entre povos e culturas. Segundo ele, essa visão reforça a cultura como vetor estratégico do desenvolvimento sustentável e da economia baseada no conhecimento.

O Dar al Funoon Abu Dhabi será sede permanente de produções de ópera, balé, teatro e outras artes cênicas. O espaço também promoverá residências artísticas de longo prazo, parcerias internacionais para turnês e coproduções com importantes instituições culturais do mundo, atraindo artistas e companhias de renome e criando novas oportunidades para talentos dos Emirados Árabes Unidos e da região.

Encomendado pelo Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi, na sigla em inglês) e projetado pelo arquiteto Frank Gehry, falecido recentemente e autor do futuro Museu Guggenheim Abu Dhabi, o Dar al Funoon Abu Dhabi apresenta uma proposta arquitetônica inspirada na música e nas artes cênicas. Com fachada transparente que simboliza a abertura de Abu Dhabi à criatividade e ao intercâmbio cultural, o projeto amplia o conjunto de equipamentos culturais de padrão internacional do emirado.

O presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, afirmou que o Dar al Funoon Abu Dhabi representa um investimento de longo prazo na expressão artística e reflete a visão abrangente do emirado para o desenvolvimento cultural.

"É uma abordagem baseada em nossos valores, moldada por nossa sociedade e aberta ao mundo. Trata-se de um investimento deliberado no futuro do nosso ecossistema cultural, e a dimensão da nossa ambição é evidente."

Al Mubarak acrescentou que o novo espaço será sede permanente para espetáculos e reunirá artistas, companhias e talentos criativos dos Emirados Árabes Unidos, da região e de outras partes do mundo. "Por meio de residências artísticas, parcerias internacionais e produções de padrão internacional, o Dar al Funoon Abu Dhabi ampliará as oportunidades de intercâmbio cultural, inspirará novas gerações de artistas e reforçará a posição de Abu Dhabi como centro global de criatividade, intercâmbio cultural e excelência artística", afirmou.

O Dar al Funoon Abu Dhabi contribuirá para fortalecer o cenário cultural de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos ao atrair produções artísticas internacionais e oferecer uma plataforma de prestígio para a divulgação das artes emiradenses e da identidade nacional, ampliando a presença do país no cenário cultural mundial.

O projeto também pretende ampliar a participação da comunidade em atividades culturais por meio de oficinas artísticas e programas educativos e interativos, além de apoiar o desenvolvimento de talentos locais, fortalecendo a presença das artes no cotidiano e seu papel na valorização da identidade nacional e da vida cultural.

A iniciativa também deverá impulsionar a economia criativa ao estimular o crescimento das indústrias culturais e criativas, fortalecer o turismo cultural e atrair investimentos, talentos e instituições do setor, contribuindo para a diversificação econômica de Abu Dhabi e para o aumento da participação dos setores baseados em conhecimento e criatividade no desenvolvimento sustentável.

O anúncio do Dar al Funoon Abu Dhabi integra o desenvolvimento contínuo da Ilha Saadiyat, que reúne o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed, o Museu de História Natural de Abu Dhabi, o teamLab Phenomena Abu Dhabi e o futuro Guggenheim Abu Dhabi. O conjunto reflete a estratégia do emirado de consolidar um ecossistema cultural integrado e fortalecer sua posição como destino global para cultura, artes e conhecimento.

O Dar al Funoon Abu Dhabi simboliza o compromisso de Abu Dhabi com o investimento contínuo na cultura como pilar do desenvolvimento abrangente, motor da criatividade e da inovação e elemento fundamental para ampliar a presença de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos no cenário internacional da cultura e da criatividade.