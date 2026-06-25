Líderes dos Emirados Árabes Unidos manifestam condolências à presidente interina da Venezuela pelas vítimas dos terremotos

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pelas vítimas dos dois terremotos que atingiram o país e deixaram mortos e feridos. Mohamed bin Zayed também desejou rápida recuperação aos feridos.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes de condolências à presidente interina da Venezuela.