Ministro das Relações Exteriores dos Emirados recebe chanceler da Síria

ABU DHABI, 25 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu o ministro das Relações Exteriores e dos Expatriados da Síria, Asaad Al-Shaibani.

Durante a reunião, em Abu Dhabi, os dois lados discutiram as relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria e formas de ampliar a cooperação em diversas áreas, especialmente nos setores econômico e de desenvolvimento, em benefício dos dois países.

Abdullah bin Zayed deu as boas-vindas a Al-Shaibani e à delegação que o acompanha e reafirmou o apoio dos Emirados Árabes Unidos ao povo sírio e a todos os esforços voltados a atender às aspirações da Síria por desenvolvimento, estabilidade e prosperidade sustentável.

A reunião também abordou a situação regional, incluindo os desdobramentos na Síria e no Líbano, e ressaltou a importância da coordenação dos esforços regionais e internacionais para fortalecer as bases do desenvolvimento e da paz no Oriente Médio, promovendo maior prosperidade e bem-estar para os povos da região.