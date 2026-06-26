Líderes dos Emirados Árabes Unidos cumprimentam emir do Qatar pelo aniversário de sua ascensão ao poder

ABU DHABI, 26 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de congratulações ao emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, pelo aniversário de sua ascensão ao poder.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao emir do Qatar pela ocasião.