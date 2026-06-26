Líderes dos Emirados Árabes Unidos cumprimentam presidente de Madagascar pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 26 de junho de 2026 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de parabéns ao presidente de Madagascar, Michael Randrianirina, pelo Dia da Independência do país.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente e ao primeiro-ministro, Mamitiana Rajaonarison, pela ocasião.