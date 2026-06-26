Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos no Egito conduz quatro cirurgias especializadas em pacientes de Gaza

AL ARISH, 26 de junho de 2026 (WAM) – O Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos em Al Arish, no Egito, conduziu quatro cirurgias especializadas em pacientes da Faixa de Gaza no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', dando continuidade aos esforços humanitários e médicos do país para oferecer atendimento especializado aos palestinos.

Os procedimentos incluíram a fixação e o tratamento de fraturas complexas no fêmur, na perna e no quadril, reconstrução óssea com enxerto, instalação de dispositivos externos de fixação e intervenções cirúrgicas para tratar complicações decorrentes de lesões e fraturas anteriores.

A equipe médica informou que todas as cirurgias foram bem-sucedidas. Os pacientes permanecem em acompanhamento no hospital, seguindo planos terapêuticos destinados a acelerar a recuperação, melhorar a qualidade de vida e restabelecer a mobilidade.

Segundo a equipe, os procedimentos demonstram a capacidade do Hospital Flutuante dos Emirados Árabes Unidos de atender casos complexos por meio de equipes médicas especializadas e equipamentos modernos.

A unidade continua oferecendo serviços integrados de saúde, incluindo cirurgias especializadas, fisioterapia, hemodiálise e diversos exames e tratamentos, como parte da assistência médica prestada pelos Emirados Árabes Unidos aos palestinos.

As ações integram a Operação 'Chivalrous Knight 3', por meio da qual os Emirados Árabes Unidos mantêm iniciativas humanitárias, de socorro e de assistência médica para apoiar a população da Faixa de Gaza.