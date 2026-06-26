Abdullah bin Zayed recebe ligação do ministro das Relações Exteriores do Irã

ABU DHABI, 26 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (26/06) uma ligação do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

Durante a conversa, os dois analisaram a situação regional e os desdobramentos mais recentes após o acordo e a assinatura de um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã.

Abdullah bin Zayed ressaltou a importância do pleno cumprimento das disposições do acordo para garantir a cessação imediata e abrangente das hostilidades na região, o respeito à soberania dos Estados e aos princípios da boa vizinhança, a observância do direito internacional e a proteção das rotas marítimas e da liberdade de navegação internacional, incluindo a continuidade do tráfego de embarcações pelo Estreito de Ormuz.

O ministro manifestou esperança de que as negociações em andamento produzam resultados positivos e contribuam para uma segurança e uma estabilidade duradouras na região. Abdullah bin Zayed também afirmou que a diplomacia séria e o diálogo responsável continuam sendo os melhores instrumentos para enfrentar as crises regionais e internacionais de forma a atender às aspirações dos povos por prosperidade e desenvolvimento.