Autoridade dos Emirados Árabes Unidos informa correção de falha técnica no sistema nacional de alerta

ABU DHABI, 26 de junho de 2026 (WAM) – A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA, na sigla em inglês) informou que foi corrigida a falha técnica inesperada no sistema nacional de alerta que, nesta sexta-feira (26/06), provocou o envio de mensagens de advertência incorretas.

Em comunicado, a NCEMA informou que equipes especializadas adotaram imediatamente os procedimentos corretivos necessários após a identificação do problema, em conformidade com os protocolos estabelecidos para garantir a continuidade do serviço e minimizar possíveis impactos aos usuários.

A NCEMA e as demais autoridades competentes pediram desculpas pelo incidente técnico não intencional e agradeceram à população pela compreensão e cooperação durante o período de resposta.

As autoridades também elogiaram o compromisso da população em seguir as orientações oficiais e buscar informações em fontes oficiais, destacando que essa postura demonstra elevado nível de conscientização e responsabilidade diante de situações dessa natureza.

A NCEMA ressaltou ainda a importância de evitar o compartilhamento de informações provenientes de fontes não oficiais e de acompanhar as atualizações apenas pelos canais autorizados, a fim de garantir a precisão das informações e apoiar o trabalho das equipes responsáveis pela preparação e resposta a emergências.