Emirados Árabes Unidos destinam US$ 10 milhões em ajuda para vítimas dos terremotos na Venezuela

ABU DHABI, 26 de junho de 2026 (WAM) – Por orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país anunciou, por meio da Agência de Ajuda, uma resposta humanitária de emergência para apoiar os afetados pelos dois terremotos registrados na costa norte da Venezuela, nas proximidades da cidade de Morón. Para a operação de socorro, foram destinados US$ 10 milhões.

A resposta de emergência reflete a solidariedade humanitária dos Emirados Árabes Unidos às vítimas do desastre, reforçando o compromisso do país de prestar assistência a populações afetadas por catástrofes naturais e crises em diferentes partes do mundo.

A iniciativa tem como objetivo acelerar as ações de recuperação inicial, promover a estabilidade e atender às necessidades essenciais da população, incluindo o fornecimento de alimentos, medicamentos e outros itens de ajuda humanitária.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, Tareq Ahmed Al Ameri, destacou o papel de liderança do país na resposta humanitária e de socorro a desastres e crises em escala global.

Segundo Al Ameri, essa atuação decorre do legado humanitário do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e é guiada pela visão humanitária do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cujo compromisso e apoio contínuos impulsionam a prestação de assistência às comunidades afetadas por desastres naturais e contribuem para mitigar seus impactos sobre as populações atingidas.

Al Ameri observou que os afetados pelos dois terremotos enfrentam graves condições humanitárias e circunstâncias críticas de vida, tornando indispensável o envio imediato de ajuda. Ele acrescentou que a Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos coordena suas ações com as autoridades venezuelanas e as organizações internacionais competentes para garantir a rápida entrega de alimentos, assistência médica e equipamentos de abrigo, atender às necessidades humanitárias mais urgentes e contribuir para reduzir os efeitos devastadores dos terremotos sobre todas as comunidades afetadas.