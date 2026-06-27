Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro libanês discutem relações bilaterais e situação no Líbano

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu, em conversa telefônica com o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, as estreitas relações entre os dois países e formas de fortalecê-las em benefício dos interesses comuns.

Abdullah bin Zayed e Nawaf Salam também analisaram os desdobramentos regionais e a situação no Líbano, especialmente após o anúncio da assinatura de um acordo-quadro, com mediação e apoio dos Estados Unidos, entre os governos do Líbano e de Israel.

Abdullah bin Zayed saudou a assinatura do documento e elogiou os esforços dos governos do Líbano e de Israel que levaram à sua conclusão, além do papel desempenhado pelos Estados Unidos na mediação e no apoio ao entendimento, que contribui para reforçar a segurança e a estabilidade na região. O ministro também reafirmou o pleno apoio dos Emirados Árabes Unidos a todos os esforços destinados a alcançar segurança e estabilidade duradouras no Líbano.

Abdullah bin Zayed reiterou ainda o apoio inabalável dos Emirados Árabes Unidos à unidade, à soberania e à integridade territorial do Líbano, bem como a tudo o que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo libanês.