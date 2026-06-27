Abdullah bin Zayed e ministro das Relações Exteriores do Egito discutem relações e desenvolvimentos regionais

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu, em conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Expatriados do Egito, Badr Abdelatty, as históricas relações fraternas entre os países e formas de fortalecer a cooperação e a atuação conjunta em apoio aos interesses comuns e às aspirações compartilhadas de desenvolvimento e prosperidade.

Abdullah bin Zayed e Abdelatty também analisaram a situação na região, os mais recentes desdobramentos regionais e formas de intensificar os esforços para promover a segurança e a estabilidade, preservar a paz regional e alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio. Os dois ministros também discutiram uma série de temas de interesse comum.