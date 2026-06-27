Emirados Árabes Unidos condenam ataque com drones do Irã contra o Bahrein

ABU DHABI, 27 de junho de 2026 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque com drones lançado pelo Irã contra o Bahrein.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania do país e uma ameaça à sua segurança e estabilidade.

O ministério manifestou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos ao Bahrein e reafirmou seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.